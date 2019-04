Propriété depuis 2016 d’un groupe d’investisseurs chinois et américains dont fait partie Chien Lee, l’OGC Nice connaît quelques remous en interne. Alors que l’entrepreneur, également actionnaire de Barnsley, se dit non vendeur, les rumeurs concernant une possible reprise vont bon train.

Un rachat qui intéresserait particulièrement le riche homme d’affaires Jim Ratcliffe, un personnage au discours séduisant qui a déjà conquis les supporters du club niçois. Ces derniers viennent en effet de lancer une pétition « pour la vente de l’OGC Nice à Jim Radcliffe ». Plus de 1000 personnes ont pour le moment signé cette revendication.