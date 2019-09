En clôture de la 6e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais reçoit le Paris Saint-Germain au Groupama Stadium, dimanche à 21h (match à suivre sur notre live commenté). Un choc pour les deux équipes qui ont laissé de l’énergie cette semaine en Ligue des champions.

Et pour cette rencontre, Sylvinho a convoqué un groupe de 18 joueurs et peut compter sur les retours de suspension de Youssouf Koné et Thiago Mendes. Le coach brésilien fera avec toutes ses forces en présence pour recevoir le club de la capitale.

Le groupe de l’OL :

Lopes, Tatarusanu - Tete, Dubois, Denayer, Andersen, Marcelo, Koné - Aouar, Tousart, Reine-Adélaïde, Mendes, Lucas - Terrier, Dembélé, Depay, Traoré, Cornet.

