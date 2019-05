Anthony Lopes (28 ans) est une valeur sûre de l’Olympique Lyonnais depuis quelques saisons maintenant. Le gardien arrive toutefois en fin de contrat dans un an et les discussions traînent en longueur. Le FC Porto se tient prêt au cas où les négociations seraient arrêtées. C’est un peu le cas en ce moment à en croire les dernières déclarations de l’international portugais à RMC ce lundi soir.

« Ma prolongation ? Je ne sais pas. Il faut voir avec le président. Depuis décembre mon dossier est certainement sur son bureau. Actuellement, rien n’a avancé mais mes conseillers me tiennent informés de tout ce qu’il peut se passer. Une proposition pas assez élevée ? Non après, je fais totalement confiance en mes conseillers. Je me focalise vraiment sur le fait d’être le meilleur possible et de mener l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions la saison prochaine. Après ce qu’il se passe entre le club et mes conseillers, c’est sûr que moi aussi j’aurai mon mot à dire mais pour l’instant voilà, il n’y a eu qu’une seule réunion de faite. On verra, on en saura plus à la fin du championnat car on est vraiment concentré là dessus. »