Entre Dalbert et Thiago Mendes, l’Olympique Lyonnais va devoir faire un choix. Avec Fernando Marçal, Marcelo et Jean Lucas dans ses rangs, le club rhodanien ne peut désormais accueillir qu’un ultime extracommunautaire, autrement dit un joueur « non ressortissant d’un pays de l’UE, de l’EEE et de pays ne disposant pas d’accord d’association ou de coopération avec l’UE. »

Mais visiblement, l’OL aurait une préférence entre le latéral gauche et le milieu de terrain. C’est en effet le Lillois qui devrait débarquer. Car si les discussions autour du montant du transfert sont difficiles entre les deux clubs, Jean-Michel Aulas se dit confiant dans ce dossier : « Lille fait monter les prix. Nous avons proposé 25 millions, et donc c’est compliqué. J’ai encore eu ce soir Gérard Lopez au téléphone. Nous avons espoir » a confié au Progrès le président lyonnais, qui espère un dénouement avant la fin du week-end.

