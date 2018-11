Le premier est une jeune pousse de l’Olympique Lyonnais ayant réussi à percer au sein de l’équipe première, et le second vient de vivre ses premiers pas avec l’équipe de France. Houssem Aouar et Ferland Mendy, deux éléments sur lesquels l’OL compte en vue du derby face à l’ASSE (match commenté en direct sur notre site), ont reçu les éloges de leur entraîneur Bruno Genesio cet après-midi en conférence de presse.