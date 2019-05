Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a réalisé une belle opération. Les Gones se sont imposés 3 à 0 à Marseille, profitant d’une défaite de l’ASSE vendredi. Troisièmes, les Olympiens sont en bonne position pour terminer troisièmes et se qualifier pour la Ligue des Champions. Interrogé en conférence de presse, Bruno Genesio s’est montré toutefois prudent, conscient que tout peut arriver surtout avec son équipe. « Non, il reste deux matches, six points à prendre, quatre points d’avance sur le quatrième. Il faudra gagner samedi pour être certains de terminer troisième ».

Puis, il a enchaîné : « Le score est peut-être un peu sévère même si on aurait dû mener 2 à 0 à la pause. La victoire est méritée sur l’ensemble du match. On a montré beaucoup de choses dans le jeu, de la technique, du mouvement et un état d’esprit. Il faudra l’emporter dimanche prochain face à Caen pour s’assurer du podium. On a su rester très soudé, très solidaire après les turbulences. C’est cela qui nous a permis de surmonter les difficultés. On est en train d’atteindre notre deuxième objectif. On sait qu’on est capables de se hisser à un niveau exceptionnel dans les gros matches. On a lâché trop de points face aux autres équipes. »