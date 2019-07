Comme annoncé il y a quelques jours, l’Olympique Lyonnais devrait réaliser un double transfert avec l’arrivée du milieu Thiago Mendes et du défenseur Youssouf Koné, tous deux en provenance du LOSC, contre une enveloppe de 37 M€. Cependant, un léger rebondissement vient se mêler à la finalisation du dossier.

Actuellement à la CAN avec le Mali, le latéral gauche de 23 ans aurait de nouvelles prétentions salariales annonce l’Équipe. Un accord sur un contrat de longue durée avec une première année à 160 000 € brut mensuels ne suffirait plus puisque Koné demande environ 200 000 € par mois pour jouer sous les couleurs lyonnaises. Un léger contretemps qui ne devrait pas remettre en cause l’accord entre les deux clubs français.

