L’ancien défenseur central de l’OL, Edmílson (il y a évolué entre 2000 et 2004), a donné son avis sur la forme actuelle de Memphis Depay, qui traverse une longue période de disette avec son club (son dernier but remonte au 10 novembre contre Guingamp, où il avait inscrit un doublé). Et le Brésilien a avoué ne pas bien comprendre l’attaquant batave, capable du meilleur comme du pire sous le maillot de Lyon : « Ce serait bien qu’on sache dans quelle position Depay a envie de jouer, a confié Edmílson à L’Équipe. Il pense qu’il a les qualités d’un très grand joueur, mais il alterne entre des performances de haut niveau et d’autres moins bonnes. »

Les Gones compteront en tout cas sur le Néerlandais, souvent bon dans les grands rendez-vous, pour faire chuter le FC Barcelone, demain soir en Ligue des champions (à 21h).