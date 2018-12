Ce dimanche, pour la 18e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais n’a pas fait dans le détail en s’imposant 3 buts à 0 à domicile contre l’AS Monaco. Auteur du premier but de la rencontre dès la sixième minute, Houssem Aouar a de nouveau réalisé une grande prestation. Et alors qu’il a convaincu Pep Guardiola et Manchester City, il fait également des émules au sein des acteurs du Championnat de France.

C’est notamment le cas de Fayçal Fajr, joueur du Stade Malherbe de Caen, qui n’a pas hésité à le comparer à l’ancien Barcelonais Andrés Iniesta. « Bien sûr, il n’a pas son niveau actuellement. Il doit encore travailler mais tout ce qu’il a fait contre nous m’a rappelé mes confrontations avec Iniesta quand je jouais en Espagne (à Elche, La Corogne et Getafe, NDLR) », a-t-il déclaré dans les colonnes de L’Équipe. Une comparaison flatteuse que l’intéressé appréciera.