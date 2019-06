C’est un jackpot qui fait rêver tous les responsables de recrutement de la planète football. Recruté pour 4,5M€ au Havre en 2017, Ferland Mendy s’est engagé avec le Real Madrid pour un montant plus de dix fois supérieur. De quoi satisfaire Florian Maurice, qui ne s’étonne pas vraiment d’une telle destinée pour le latéral gauche : « On ne peut pas savoir. Mais c’est un garçon qui sait s’adapter. Quand on l’a rencontré la première fois, il était avec son avocat et sa sœur. On lui a dit : "chez nous tu auras de la concurrence, ce sera dur !" Il a répondu : "non, mais je viens, je n’ai pas peur, je suis prêt". Il avait déjà cette assurance. »

Parti contre un chèque de 48M€, le natif de Meulan-En-Yvelines portera le maillot des Merengues la saison prochaine. Une perspective qui enchante le membre de l’état major des Gones, en témoignent ses propos dans le Progrès : « Le marché s’est envolé. Mais on n’a rien fixé. Hernandez est parti à 80 millions au Bayern, Benjamin Mendy très cher aussi (57) à City. Alors le Real fait son équipe et met les moyens. Jean-Michel Aulas connaît bien Florentino Perez. Mais si Ferland avait été mauvais, le Real ne l’aurait pas pris. On aurait voulu le garder, mais c’est super pour lui, et ça valorise notre OL. C’est à nous de poursuivre ». Avec Tanguy Ndombélé ?

