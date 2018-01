La LFP a validé le transfert de Martin Terrier (Lille) à l’OL. L’attaquant va finir la saison en prêt à Strasbourg. Un joueur dont Bruno Genesio a dit le plus grand bien en conférence de presse ce vendredi au Groupama Training Center.

« Je suis comme vous. J’ai vu que différentes décisions ont été prises. À partir de là, il ne devrait pas y avoir d’obstacle (...) C’est un profil de joueur qui rentre dans la stratégie du club. C’est un jeune talentueux, international espoir, qui peut évoluer aux trois postes de l’attaque et qui a encore une grosse marge de progression. Il va arriver avec beaucoup d’envie dans un secteur où on a besoin ». Puis il a ajouté au sujet de Terrier, qui présente l’avantage de déjà jouer en élite. « Ça donne plus de garantie sur sa faculté à jouer en Ligue 1. Lorsqu’on recrute un joueur en L2, on identifie son potentiel, sa marge de progression.Mais on ne sait pas ce que ça donner en L1. Pour Martin on sait qu’il est capable de jouer en L1, il l’a déjà fait ».