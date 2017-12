Avec Tousart, Aouar, Ndombele, mais aussi Ferri, Pape Cheikh Diop et le placardisé Grenier, Bruno Genesio a pas mal de cartouches au milieu de terrain mais aucun d’entre eux n’est capable de jouer au poste du premier cité. L’ancien Valenciennois est le seul à avoir un profil plus défensif et il pourrait bien s’essouffler et surtout de se blesser à force de jouer. Voilà qui incite Bruno Genesio à vouloir recruter un joueur de ce profil lors du mercato d’hiver.

« On va avoir une réflexion pour recruter au mercato, certainement au milieu de terrain dans un rôle. Tousart est le seul à vocation défensive au milieu. On a besoin d’avoir quelqu’un capable de suppléer Lucas dans ce domaine. Pour le moment, je n’ai pas d’autres envies. Il faut qu’on en reparle avec le président et Florian Maurice (patron de la cellule recrutement, ndlr) pour savoir si on va évoluer sur d’autres postes » a prévenu le coach de l’OL sur RMC ce lundi soir.