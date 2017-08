Clément Grenier marche un peu sur des œufs en ce début de saison. Remplaçant de Nabil Fekir ou de Sergi Darder dans les plans de Bruno Genesio, le milieu de terrain ne devrait pas avoir un gros temps de jeu à moins qu’il fasse bousculer la hiérarchie. Après un prêt de six mois à la Roma, le Gone est toujours sur les tablettes de quelques formations.

Le Progres évoquait récemment l’intérêt de Toulouse, qui courtise aussi Jordan Ferri, mais Grenier a tenu à démentir ces rumeurs via son compte Twitter. « Entre hier et aujourd’hui... je n’ai lu que des conneries ! Il n’y a peut-être rien à dire en ce moment ?? Vous me faites rire. Et surtout, sachez que j’ai faim et que je ne lâcherai jamais rien comme je l’ai toujours fait !! Je travaille et je suis prêt !! » Grenier est encore sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2018.

Entre hier ét aujourd'hui... j'ai lu que des conneries ! Il y a peut-être rien à dire en ce moment ?? Vous me faites rire — GRENIER Clément (@clemgrenier) 15 août 2017