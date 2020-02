Le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas tenait une conférence téléphonique avec les médias ce mercredi. L’occasion pour le patron de l’OL d’évoquer le futur rôle du président de l’ASVEL Tony Parker. Actionnaire de la franchise féminine américaine de football Reign FC, l’ancien basketteur va voir son influence grandir au sein du club rhodanien dans les prochaines semaines.

« On va faire en sorte de lui faire une place dans les mois qui viennent au sein du conseil d’administration d’OL Groupe. C’est une décision qui a été prise mardi au conseil d’administration. Ça fait partie des projets que nous avions, on va pouvoir l’intégrer. Tony est actionnaire de notre franchise à Seattle. Le fait qu’il intègre le CA était un souhait partagé de Tony et de moi même. C’est une pierre de plus dans le rapprochement avec Tony Parker, que j’apprécie beaucoup en tant que sportif puisqu’il a tout gagné dans sa fonction d’athlète de club et en équipe de France de basket, » a ainsi commenté le président Aulas. Une belle ascension pour Tony Parker qui matérialise une fois de plus ses grandes ambitions pour le sport français...