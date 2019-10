Avec l’éviction de Sylvinho lundi dernier, l’Olympique Lyonnais est actuellement à la recherche d’un nouvel entraîneur. Rapidement, le nom de Laurent Blanc est sorti dans la presse, rejoint ensuite par celui de Rudi Garcia. Mercredi soir, nos confrères du Parisien avançaient que Jean-Michel Aulas allait justement rencontrer l’ancien coach du PSG ce jeudi.

Et aujourd’hui, le quotidien francilien affirme que le président des Gones a bien rencontré l’ancien défenseur de l’équipe de France. La réunion entre les deux hommes se serait déroulée à Paris cet après-midi, à proximité des Champs-Élysées. « On ne s’interdit rien, y compris le fait bien sûr de faire confiance aux gens de la maison. Donc on est en train de faire un certain nombre de rencontres. Dans ces rencontres, il est prévu de rencontrer Laurent Blanc. Si je l’avais rencontré, je ne vous le dirais pas, donc je l’ai rencontré », a de son côté lâché Aulas sur le plateau de La Chaîne L’Equipe.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10