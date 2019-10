Présent jeudi soir sur le plateau de l’émission « L’Equipe d’Estelle » sur La Chaîne L’Equipe, Jean-Michel Aulas est revenu sur l’actualité de son club, l’Olympique Lyonnais, et donc l’éviction de Sylvinho en début de semaine. Mais le président du club rhodanien a aussi parlé de son directeur sportif Juninho. Et après avoir écouté l’avis de Paul Le Guen, JMA n’a pas hésité à tacler l’actuel entraîneur du Havre, pour défendre en même temps le dirigeant brésilien.

« Moi, je pensais aussi que Paul allait gagner tous ses matches en Ligue 2 avec Le Havre et en fait, ça ne se passe pas comme je l’avais imaginé. Oui, il (Juninho) a l’âme d’un directeur sportif et il me donne totalement satisfaction », a déclaré Jean-Michel Aulas. Pour rappel, le HAC occupe actuellement la cinquième place de Ligue 2 avec quatre victoires, quatre nuls et deux défaites.

" Moi aussi je pensais que Paul Le Guen allait gagner tous ses matches en Ligue 2 avec le Havre (...) Juninho a l'âme d'un directeur sportif ! " #EDE @lachainelequipe pic.twitter.com/F3QG25gY6L — L'ÉQUIPE d'Estelle (@lequipedestelle) October 10, 2019

