En finale de la Coupe du monde avec l’Équipe de France, Nabil Fekir peut être sacré avec les Bleus. Le joueur de l’Olympique Lyonnais a également vécu des semaines pour le moins surprenantes en dehors des terrains puisque son futur avec l’OL était en question. Son président, Jean-Michel Aulas est revenu sur la situation dans Le Progrès : « Il se dit que Liverpool pourrait revenir à la charge... C’est ce que j’ai vu dans la presse, mais je n’en suis pas informé. Son transfert a échoué en juin, mais il n’est pas affecté. Il est concentré sur sa Coupe du monde et a toujours le cœur à Lyon. »

Le dirigeant des Gones a ensuite souligné que sa star pourrait rester une année supplémentaire dans la formation rhodanienne tout en ne refermant pas la porte aux prétendants du joueur : « On a discuté de son frère Yassin, qui a signé pro. Nabil est beaucoup plus proche de Lyon aujourd’hui qu’il ne l’était quand on a discuté avec Liverpool. Peut-être ira-t-il à Liverpool, ou dans un autre club, mais s’il reste à l’OL, ce sera une grande année pour lui et pour nous. »