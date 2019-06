Récemment, le Real Madrid a acheté Ferland Mendy à l’OL, et les Lyonnais auraient bien souhaité également acquérir un joueur de l’effectif madrilène. Comme l’indique L’Équipe, le directeur sportif de Lyon, Juninho, voulait faire venir Marcos Llorente, qui s’est finalement engagé jeudi dernier avec l’Atlético de Madrid (pour 40 M€).

Llorente avait le profil du numéro 6 voulu par Juninho, comme il l’avait décrit lors de sa présentation officielle : « On a Lucas Tousart devant la défense mais on a besoin d’un autre profil car Sylvinho préfère le 4-3-3. Lucas Tousart a un profil plus physique et costaud. On a besoin d’avoir un joueur qui a le ballon. On a besoin d’un joueur qui soit fin techniquement. » Mais le montant désiré par le Real Madrid et les bonnes avancées dans les négociations avec l’Atlético auront finalement condamné les espoirs lyonnais concernant une arrivée de l’Espagnol dans la capitale des Gaules.

