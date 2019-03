Cette année, Kenny Tete joue peu (seulement sept rencontres) avec l’Olympique Lyonnais. Pourtant, il a quand même signé un contrat en or. C’est ce que révèlent ce mercredi les informations de Médiacités. Débarqué le 10 juillet 2017 en provenance de l’Ajax Amsterdam, le latéral néerlandais touche 262 669 euros brut par mois. Il touche ensuite 20 000 euros mensuels de prime d’éthique et enfin deux millions d’euros pour être resté au club en 2017 et 2018.

Mais le plus intéressant concerne d’éventuels transferts. Si l’OL refuse une offre supérieure ou égale à 15 millions d’euros net, Tete gagnera 62 500 euros par mois en plus des 262 669 euros bruts fixes. Enfin, le défenseur touchera 2 M€ si son transfert est compris entre 10 et 15 M€, 3 si c’est entre 15 et 30, 4 entre 20 et 25, 5 entre 25 et 30, 6 si c’est entre 30 et 40 puis carrément 8 M€ si son transfert dépasse les 40 M€. Une bien belle affaire. Enfin, pour le joueur.