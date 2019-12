Hier soir, Marcelo a de nouveau été pris pour cible par un supporter qui a déployé une banderole représentant un âne avec le message « Marcelo dégage ! ». Un geste qui a entraîné des tensions entre les supporters et les joueurs, dont le Brésilien. Ce mercredi, RMC Sport a indiqué que l’ancien joueur de Besiktas était décidé à quitter les Gones le plus rapidement possible, c’est-à-dire lors du mercato d’hiver. Contacté par L’Équipe, Leonardo Scheinkman, l’agent de Marcelo, a fait un point sur la situation de son client.

« Marcelo estime que c’est au club et au président de régler le problème, pas à lui. Il a été menacé. Ce n’est pas la première fois que ça arrive. Il a été pris en grippe par certains membres des Bad Gones qui font campagne contre lui. Ils ont dépassé les limites. Marcelo est tranquille. Ça ne va pas l’affecter plus que ça. C’est un problème interne et on espère que le président va régler la question et prendre des sanctions vis-à-vis de ce supporter ». Concernant l’avenir du Brésilien, l’agent a confié : « S’il devait quitter Lyon à cause de ça, il ira voir ailleurs, ce n’est pas un problème. Lors des deux derniers mercatos, il a eu plusieurs clubs intéressés mais Lyon n’a pas voulu donner suite. Ça sera peut-être différent cet hiver... » Tout est donc envisageable pour le footballeur sous contrat jusqu’en 2021 !