Depuis que l’Olympique Lyonnais patine en championnat après un départ canon, Sylvinho commence à être au coeur des critiques. Et parmi les reproches faits au Brésilien, le fait de ne pas parler français est souligné. Mais est-ce vraiment un handicap ?

Parti jouer en Ecosse avant de revenir en France, Moussa Dembélé a expliqué que ce n’était pas du tout un souci pour le groupe rhodanien. « Non, pas du tout. On a un groupe avec beaucoup d’internationaux. Quand tu vas dans un autre pays, l’entraîneur ne parle pas ta langue. C’est à toi de t’intégrer. On le comprend très bien », a-t-il déclaré en conférence de presse.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10