L’Olympique Lyonnais a bouclé une belle semaine sur le plan sportif. Après son succès en huitième de finale de la Ligue des champions face à la Juventus (1-0), l’OL a enchaîné en l’emportant en championnat face à l’AS Saint-Etienne (2-0) ce soir au Groupama Stadium. Une victoire qui permet aux joueurs rhodaniens de revenir à sept longueurs du podium. Interrogé à l’issue de la rencontre, Rudi Garcia n’a pas caché sa satisfaction.

« Saint-Etienne en deuxième période nous a plus gênés. Mais bon c’est bien ce qu’on fait en ce moment. On joue, on est solides, on ne prend pas de but et c’est plus facile de gagner les matchs. Je suis content pour les joueurs, ils le méritent. Cela n’a pas toujours été facile, mais on est encore loin de ce qu’on veut faire en championnat. On va continuer à cravacher, c’était important de gagner aujourd’hui. Avoir battu la Juve cela a donné un capital confiance au groupe. Maintenant on va voir ce qu’on peut faire face à Paris, en espérant récupérer quelques joueurs qui sont à l’infirmerie, » a ainsi commenté le technicien lyonnais au micro de Canal Plus.

