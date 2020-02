L’Olympique Lyonnais accueille Amiens ce mercredi au Groupama Stadium pour le compte de la 23e journée de Ligue 1 (live commenté à suivre sur FM).

Rudi Garcia a convoqué 18 joueurs, dans lequel figure notamment le jeune défenseur Pierre Kalulu. À noter qu’un seul latéral de métier, Kenny Tete, est appelé, Marçal et Rafael étant suspendus et Léo Dubois et Youssouf Koné blessé.

Le groupe :

Gardiens : Lopes, Tatarusanu

Défenseurs : Tete, Marcelo, Denayer, Andersen, Kalulu

Milieux : Tousart, T. Mendes, Caqueret, Jean Lucas, Aouar,

Attaquants : Terrier, Traoré, Dembele, Cornet, Cherki, Toko Ekambi