Le 15 décembre dernier, l’Olympique Lyonnais a dit au revoir à l’une de ses figures emblématiques, en la personne de Bernard Lacombe, après 50 ans de bons et loyaux services, d’abord en tant que joueur, dans le club rhodanien. En marge du 8e de finale aller opposant les Gones à la Juventus ce mercredi (1-0), l’ancien conseiller du président Jean-Michel Aulas était l’invité de Team Duga, sur les antennes de RMC.

Et Karim Benzema (32 ans), qu’il a côtoyé entre 2005 et 2009 du côté de Gerland avec les Gones, a tenu à y faire passer un message à Bernard Lacombe : « salut à tous, surtout à toi Bernard. J’espère que tu profites bien de ta retraite. D’ailleurs tu vas pouvoir venir me voir plus souvent (rires). Allez bon match à tous et allez l’OL pour ce (mercredi) soir ! », a déclaré l’attaquant du Real Madrid, qui est, lui aussi, une figure emblématique de l’OL.