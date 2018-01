Après s’être excusé auprès de Kylian Mbappé suite à son choc avec l’attaquant du Paris Saint-Germain, le gardien de l’Olympique Lyonnais Anthony Lopes est revenu hier soir sur cet événement. Interrogé à l’issue de la victoire des Gones face à Monaco en Coupe de France, l’international portugais n’a pas souhaité faire enfler la polémique.

« Ce n’est jamais rassurant de voir un joueur sortir sur civière, surtout lorsqu’on est impliqué sur l’action. Quand il est sorti, j’ai voulu aller le voir à la mi-temps. On ne m’a pas laissé le faire. J’ai encore voulu aller le voir à la fin du match. On m’a encore dit non. J’ai quand même pu le voir après. C’est bien. On met tous les deux de l’engagement. Le foot est un sport de contact. On ne va pas revenir là-dessus. Il y a eu assez de débat là-dessus. Je vous laisse le faire », a-t-il déclaré dans des propos relayés par RMC.