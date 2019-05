Duel au sommet, le match entre l’Olympique Lyonnais et Lille peut être décisif dans la lutte aux places qualificatives en Ligue des Champions. A domicile, les Gones se présentent dans un 4-2-3-1 avec Anthony Lopes dans les cages. Léo Dubois, Marcelo, Jason Denayer et Ferland Mendy forment la défense. Tanguy Ndombele et Houssem Aouar forment le double pivot tandis que Bertrand Traoré, Nabil Fekir et Martin Terrier soutiennent Memphis Depay en attaque.

Lille présente également un 4-2-3-1 avec Mike Maignan dans les cages. Mehmet Zeki Çelik, José Fonte, Gabriel et Youssouf Koné forment l’arrière-garde. Boubakary Soumaré et Thiago Maia se retrouvent au cœur du jeu. Nicolas Pépé, Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba soutiennent Loïc Rémy en attaque.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy - Ndombele, Aouar - Traoré, Fekir, Terrier - Depay

Lille OSC : Maignan - Celik, Fonte, Gabriel, Koné - Soumaré, Maia - Pépé, Ikoné, Bamba - Rémy