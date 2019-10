Dimanche, l’Olympique Lyonnais pourrait découvrir le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne, Claude Puel. L’ancien coach de l’OL devrait en effet s’engager dans les prochaines heures avec les Verts et effectuer ses grands débuts sur le banc stéphanois lors du derby. Présent en conférence de presse, le milieu de terrain lyonnais Lucas Tousart s’est penché sur la future arrivée de Puel à Saint-Etienne.

Et cela n’inquiète pas plus que cela l’ancien joueur de Valenciennes. « Ecoutez, ils ont eu un début de saison compliqué. On ne sait pas ce qui va se passer pour leur coach, il faut qu’on se concentre sur nous. Cela ne doit pas être simple pour eux, on est là pour enfoncer le clou on va dire, on ne doit pas se soucier de l’adversaire. Je ne sais pas si ce changement de coach peut apporter de suite l’électrochoc, le délai reste court, » analyse Tousart.

