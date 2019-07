Lucas Tousart vit décidément un été agité. Le milieu de terrain a participé à l’Euro Espoirs avec la France. Après l’élimination face à l’Espagne et quelques jours de repos bien mérités, l’ancien de VA a repris le chemin de l’entraînement. « C’est passé vite. J’ai digéré l’Euro. On est tombé face à une belle équipe d’Espagne. Je ne pense pas que l’on pouvait aller plus loin. C’est comme ça, c’est le foot ». Il se concentre à présent sur l’OL. Un club où il va devoir batailler pour se faire une place au milieu. Sa situation a d’ailleurs interpellé Everton, qui était déjà intéressé l’hiver dernier. Après la rencontre face à Arsenal, Tousart a évoqué son mercato.

