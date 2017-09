Considéré par plusieurs observateurs comme le meilleur latéral du monde, Marcelo a prolongé sa belle aventure au Real Madrid jusqu’en 2022. L’international brésilien âgé de 29 ans a révélé qui est son entraîneur préféré, son adversaire le plus coriace et son plus fort coéquipier.

Voilà ce qu’a répondu Marcelo, en conférence de presse, concernant le meilleur entraîneur : « Zizou. Même sans lui parler, on se comprend avec un regard. Peut-être que c’est parce qu’il fut joueur, mais c’est très difficile d’unir l’une des meilleures équipes du monde en si peu de temps ». Puis sur le meilleur coéquipier et plus difficile adversaire : « j’ai joué avec Ronaldo, Ronaldinho, van Nistelrooy, mais vous savez qui est le meilleur. C’est Cristiano. C’est le joueur le plus complet. Et l’adversaire le plus dur est Neymar ».