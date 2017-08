Samedi soir, l’Olympique Lyonnais débutait sa saison à domicile. Le premier match au Groupama Stadium pour Mariano Diaz. Acheté au Real Madrid, le Dominicain est venu renforcer un secteur offensif orphelin d’Alexandre Lacazette, parti du côté d’Arsenal. Le jeune homme de 24 ans a rapidement trouvé le chemin des filets puisqu’il a inscrit deux buts dans son nouveau jardin. Ses coéquipiers, le staff et ses dirigeants ont tous encensé la nouvelle recrue olympienne (voir vidéo).

Après la rencontre, Mariano, lui, s’est exprimé sur OLTV. Ses propos ont été relayés par le site officiel de l’OL. « Je suis très heureux et très satisfait ce soir. On a fait un très bon match. C’est un début de rêve devant un tel public. C’est une grande satisfaction. Il y a toujours de la pression lorsqu’on est footballeur. Mais c’est une pression qui permet de s’améliorer. Marquer deux buts ce soir est un vrai bonheur. Je suis un guerrier sur le terrain. Je suis un lutteur, j’aime donner un maximum pour l’équipe. Je suis avant tout là pour aider mes coéquipiers à gagner, pour marquer. J’ai encore pas mal de choses à améliorer. Nabil Fekir nous facilite la vie. Je me sens bien à ses côtés. Mais il n’y pas que lui. Je me sens bien avec les autres attaquants, avec le reste de l’équipe. Mon premier but ? Je reçois le ballon, je me l’amène. Je vois que la défense est loin donc je tente ma chance et ça m’a réussi. Le second ? Je récupère le ballon et j’accélère pour m’échapper. Je nargue un peu le gardien et je marque (sourire)… Je suis ravi de cette ambiance. Je suis heureux de la manière dont le public m’a accueilli. »