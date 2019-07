En pleine préparation estivale, l’Olympique Lyonnais défie actuellement Arsenal à l’Emirates Stadium. Prévu dans le onze de départ de Sylvinho, Martin Terrier n’a finalement pas pu disputer cette rencontre. Touché à l’échauffement, le joueur de 22 ans a dû laisser sa place à Amine Gouiri.

On attendait donc des nouvelles de l’ancien joueur du LOSC et selon Canal +, l’ailier de l’Olympique Lyonnais souffrirait d’une contracture aux adducteurs. Une blessure qui devrait l’éloigner des terrains pour environ trois semaines. Un coup dur donc pour le natif d’Armentières et l’OL, à deux semaines de la reprise de la Ligue 1.

