Laurent Blanc semble bien parti pour être le nouvel entraîneur de l’OL. Après une première entrevue avec les décideurs lyonnais, Jean-Michel Aulas et Juninho en tête, qui s’est par ailleurs très bien déroulée, l’ancien coach du PSG s’apprête à rencontrer à nouveau le directeur sportif brésilien d’après les informations de RMC.

Ce rendez-vous doit avoir lieu ce soir. Les deux hommes devraient parler du possible staff technique de l’homme à la touillette. Alors qu’il hésitait entre Passi et Boghossian comme adjoint, Blanc aurait choisi l’ancien entraîneur de l’OM et du LOSC. S’il venait à l’OL, il emmènerait également son préparateur physique Philippe Lambert. Sans contrat depuis son départ de Lens, ce dernier avait accompagné Laurent Blanc du temps de l’équipe de France et du PSG.

