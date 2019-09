L’Olympique Lyonnais n’a pas gagné de rencontre depuis sept matches. Alors que se profile une confrontation contre Leipzig et le derby face à l’ASSE, Raymond Domenech en a remis une couche sur Sylvinho.

« Ils avaient un entraîneur qui connaissait les joueurs et qui savait les gérer. Ils en prennent un autre qui ne parle pas français, qui ne connait pas un seul joueur du championnat et qui n’a jamais entraîné. Et on va me faire croire que c’est mieux ! Pour se relancer, ça passe par un changement d’entraîneur », a évoqué le vice-champion du Monde 2006 avec les Bleus dans un entretien accordé à sports.fr.

