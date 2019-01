Après son élimination en Coupe de la Ligue BKT contre Strasbourg (1-2) mardi soir, l’Olympique Lyonnais voulait se racheter ce vendredi lors de la réception du Stade de Reims dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Mais les Gones n’ont pris qu’un seul point (1-1). Après la rencontre, Maxwel Cornet n’a pas caché sa déception.

« C’est une grosse déception, on avait à coeur de prendre les trois points ce soir devant notre public, mais ça n’a pas été le cas. Mais on a eu le mérite de revenir au score, c’est ce qu’il faut retenir dans ce match, pas plus que ça. Il nous a manqué plus de lucidité devant le but et il faut concrétiser nos occasions. (...) Ce soir on s’en sort très bien avec ce match nul », a lâché le joueur de 22 ans sur Canal + Sport.