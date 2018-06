Auteur d’une belle saison avec une montée en Ligue 1 à l’issue avec Nîmes, Romain Del Castillo n’allait probablement pas rester du côté de l’Olympique Lyonnais qui l’avait prêté une année.

Mais il semble qu’il ne va pas non plus rester dans le Gard. En effet, selon les informations de L’Équipe, le joueur de 22 ans serait tout proche de rallier la Bretagne et le Stade Rennais.