Après Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, c’est le jeune défenseur Oumar Solet (19 ans) qui a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur. Trois blessures identiques en moins d’un mois donc du côté de Lyon, et forcément, ça pose question. Après la victoire de son équipe en quart de finale de Coupe de la Ligue face à Brest (3-1), l’entraîneur rhodanien Rudi Garcia a dévoilé qu’il allait se pencher de plus près sur le sujet.

« On va mettre une cellule d’études pour voir d’où peuvent venir nos blessures. On a analysé les vidéos de la séance d’hier pour comprendre la blessure d’Oumar Solet », a ainsi lancé le tacticien, déterminé à savoir les causes de cette série noire. Espérons pour lui, ainsi que pour l’OL, les joueurs et les supporters, que le staff médical parviendra à mettre le doigt sur le problème !