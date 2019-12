Décidément, l’Olympique Lyonnais vit une après-midi bien compliquée au Groupama Stadium face au Stade Rennais dans le cadre de la 18e journée (à suivre en direct sur notre live commenté). Alors que les Rhodaniens ont déjà perdu Jeff Reine-Adélaïde sur blessure (genou), l’équipe de Rudi Garcia a débuté la seconde période sans Memphis Depay (25 ans).

Le Néerlandais, touché dans le premier acte, n’a pas pu reprendre sa place après la pause et a cédé son poste à Martin Terrier (46e). C’est donc Jason Denayer qui a récupéré le brassard de capitaine. Une bien mauvaise nouvelle pour les Lyonnais. On devrait en savoir plus sur la nature de la blessure de l’attaquant après la rencontre.