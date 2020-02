Au Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais recevait ce dimanche le Racing Club de Strasbourg dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Mais devant leur public, les Gones n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1) et en sont désormais à quatre matches sans succès en championnat. Présent au micro de BeIn Sports au coup de sifflet final, le milieu de terrain lyonnais Maxence Caqueret, qui s’est aussi exprimé en zone mixte (voir vidéo), a fait part de sa déception.

« C’est sûr qu’on est très déçus de ce match. On avait à cœur de prendre les trois points pour remonter au classement. Ce n’est pas fait, on est très déçus, a lâché le joueur âgé de 20 ans avant de poursuivre sur la mauvaise passe. Je ne pense pas qu’il y ait une réponse à cela. On ne fait pas toujours les choses à fond. C’est à nous de travailler encore à l’entraînement. » Il faudra donc réagir dès vendredi lors du déplacement à Metz (20h45, à suivre en direct sur notre site).