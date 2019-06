Cet été, un départ de Tanguy Ndombélé de l’Olympique Lyonnais semble très probable, sachant que le club rhodanien est prêt à le céder au plus offrant, avec notamment deux clubs à la lutte pour le milieu français : le Real Madrid et le PSG. De son côté, celui qui est actuellement en stage avec l’équipe de France n’a pas voulu, dans un entretien accordé au Progrès, donner d’indices sur son futur, indiquant qu’il n’écartait pas la possibilité de rester à Lyon la saison prochaine : « Comme je l’ai dit à mes agents et au club, je ne suis pas encore fixé, je n’ai pas pris de décision. »

« Bien sûr, je me verrais bien continuer à l’OL, a poursuivi Ndombélé. Le club sera en Ligue des champions, mais je ne me suis pas posé la question de rester ou pas, et je n’ai pas encore parlé avec le nouveau staff. »