Beaucoup de rumeurs faisaient état d’un éventuel retour d’Olive et Tom, c’est désormais confirmé les deux célèbres joueurs de football du manga japonais feront leur retour dès le mois d’avril 2018 sur la télévision japonaise. Mais il y a bien une raison réelle de voir débarquer les deux joueurs nippons. À l’occasion de la Coupe du Monde en Russie, l’auteur de la série voudrait mettre en scène ses deux héros contre les stars d’aujourd’hui du ballon rond : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer et tant d’autres.

S’il faudra sans doute attendre un petit peu avant de voir la série débarquer en France (en version française), les plus grands fans d’Olivier Atton et Thomas Price n’ont pas pu s’empêcher de saliver devant la bande-annonce du remake. À noter que la nouvelle série reprendra au tout début de la carrière des deux joueurs lorsqu’Olivier est un joueur de la New Pie tandis que Thomas est le gardien but de la San Francis.