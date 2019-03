Du rêve à la réalité. Cet été, Adil Rami a réalisé un rêve en devenant champion du monde avec l’équipe de France. Mais le retour a la réalité a été rude pour le défenseur. C’est ce qu’il a expliqué au CFC il y a quelques jours. « J’ai eu un burn out. J’ai tout essayé, même un coach mental. J’ai essayé de comprendre. L’odeur de la pelouse, je ne la ressentais plus. Je n’avais même plus envie de taper les attaquants. Je me forçais, mais je n’y arrivais pas. Parfois j’ai même été agressif avec des gens qui me demandaient des photos, des gens qui me filmaient sans me demander. J’étais aigri, avec mon entourage, avec les gens qui étaient autour de moi, chose que je déteste montrer. Aujourd’hui, je suis content d’avoir été blessé, c’est bizarre mais je suis content d’avoir été aussi longtemps de côté, parce qu’aujourd’hui j’ai enfin faim. Après les entraînements, je vais faire de la boxe ou du cross fit, ça ce n’est pas bon pour les attaquants ! »

Un discours très franc de la part de l’international tricolore dont l’avenir fait parler. En effet, France Football s’est penché là-dessus ce lundi. FF explique que l’ancien joueur du LOSC bénéficie de touches pour cet été en Major League Soccer. Parmi les clubs intéressés, on retrouve notamment le Los Angeles Galaxy, club où évolue notamment un certain Zlatan Ibrahimovic. À 33 ans, le joueur sous contrat jusqu’en 2021 à l’Olympique de Marseille arrivera à un tournant cet été. Mais le projet américain pourrait lui plaire. Affaire à suivre...