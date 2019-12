À 22 ans, Maxime Lopez a fait toute sa jeune carrière internationale avec les U20 (3 capes) et les Espoirs tricolores (13 sélections). Pourtant, le milieu de terrain de terrain de l’Olympique de Marseille pourrait revêtir le maillot de l’équipe nationale d’Algérie. Un choix possible puisque le joueur est né d’une mère algérienne. Interrogé en marge du match OM-Bordeaux, le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi, a confirmé qu’il avait un oeil sur le Phocéen.

« On a songé à tous ceux qui ont la possibilité de jouer en équipe nationale. C’est le cas pour lui. Bien sûr que je le supervise, je le suis. Je ne sais pas ce qu’il voudra pour son avenir. On va continuer à le suivre, à réfléchir, et peut-être qu’un jour on passera le cap de juste songer », a-t-il déclaré dans des propos relayés par L’Equipe, tout en précisant qu’il n’en avait pas encore parlé avec l’intéressé.