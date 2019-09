Opposé à Montpellier ce samedi dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille n’a pris qu’un seul point (1-1), ratant du coup la première place du championnat. Durant cette rencontre, les Phocéens ont rapidement perdu Alvaro Gonzalez sur blessure. À la suite d’un contact avec Steve Mandanda, le défenseur espagnol a dû laisser sa place à Duje Caleta-Car en tout début de rencontre.

L’inquiétude était donc de mise côté phocéen... Et l’Olympique de Marseille vient justement de communiquer sur la blessure du joueur prêté par Villarreal : « le défenseur Alvaro Gonzalez a été victime d’un traumatisme direct involontaire de la jambe droite. Le bilan clinique et radiologique s’est avéré rassurant car il s’agit d’une fracture de prise en charge médicale non chirurgicale (fracture non déplacée du péroné). La durée d’indisponibilité à prévoir sera d’environ 5 semaines. » La formation d’André Villas-Boas connaît donc un nouveau coup dur après la longue absence de Florian Thauvin.

