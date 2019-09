Ce mardi, l’Olympique de Marseille se déplace à Dijon pour le compte de la septième journée de Ligue 1 (rencontre à suivre sur notre live commenté). André Villas-Boas était présent en conférence de presse et il a évoqué le cas de Khaoui, qui a refusé de partir cet été.

« Saif on est très content de lui. En début de saison on a parlé de le laisser continuer en prêt. Il m’a demandé une opportunité et on a été très direct. Je lui ai dit : je peux te donner cette opportunité et peut-être qu’en décembre tu auras que quinze minutes et que ça ne t’ira pas. Il m’a dit "je veux essayer, rester, lutter pour ma place". Il est très bien, il peut jouer. Il est très bien entré contre l’ASSE. Sur le milieu nous sommes bien, mais il reste une option », a avancé l’entraîneur portugais.

