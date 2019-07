L’Olympique de Marseille connait quelques changements à l’aube de cette nouvelle saison. En effet, André Villas-Boas a remplacé Rudi Garcia sur le banc et le nouveau coach travaille en étroite collaboration avec Andoni Zubizarreta. Interrogé sur sa relation avec le directeur sportif, le Portugais a évoqué leur mode de fonctionnement.

« Nous avons défini des profils avec Andoni et Albert Valentin. Premier filtre. Puis sorti quatre noms par poste. On essaye de faire venir le premier et sinon le deuxième, etc... Ils ont leu réseau, explique le coach olympien dans les colonnes de La Provence. Si on fait venir Darío Benedetto, nous aurons rempli notre première priorité. »

