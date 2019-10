Recruté la saison dernière en échange d’un chèque de 10 M€, Nemanja Radonjic ne s’est toujours pas imposé à l’Olympique de Marseille. Trop inconstant, le Serbe a toujours cette étiquette de flop collée à sa peau. Mais André Villas-Boas veut toujours croire en lui, même s’il lui a fait passer un message cet après-midi en conférence de presse.

« Le club attend plus de lui. Il a toujours cette irrégularité dans ses performances. On cherche pour trouver la meilleure solution. Quand il est au max, il peut donner quelque chose d’extra. On va continuer à travailler avec lui. » A bon entendeur...