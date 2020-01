Malgré des difficultés financières, l’Olympique de Marseille fait toujours autant parler sur la planète du mercato. Les Phocéens se montreront-ils actifs ? Une nouvelle fois interrogé à ce sujet, André Villas-Boas s’est donc, une nouvelle fois, montré plutôt pessimiste.

« J’étais déjà clair, je pense pas qu’on en ai besoin. On ira sur le marché que si on vend et je n’ai pas intérêt à vendre. On sait pas combien d’argent serait disponible pour un nouvel investissement. Le plus facile pour est de rester comme ça. Profiter de l’équipe. Ce sont des choix du propriétaire et de la gestion sportive du club. Pour des achats et des prêts c’est impossible », a-t-il déclaré en conférence de presse.