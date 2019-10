Ancien défenseur emblématique de l’Olympique de Marseille, Eric Di Meco ne décolère pas. Après le Clasico perdu 4 buts à 0 sur la pelouse du Parc des Princes, ce dernier n’avait pas épargné les dirigeants du club phocéen. Aujourd’hui, au lendemain de l’élimination de l’OM en seizième de finale de la Coupe de la Ligue BKT face à Monaco, Di Meco s’en est cette fois-ci pris aux joueurs.

« Quand on me dit que le discours du coach avant le match a pu perturber… Non. Quand tu es joueur, tu vas au Parc, tu es là pour faire un gros match, tu as zéro excuse. (…) Il y a des joueurs dans ce club, ça fait un moment qu’ils sont moyennasses. Ils étaient là avec l’ancien coach, ils étaient déjà moyens. (…) Tout le monde a raté des contrôles, des passes, des centres dans sa carrière. Mais dans l’état d’esprit… Tu sais que tu es sous pression, que ton coach est sous pression, et tu fais ça ? », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.