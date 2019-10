Dans l’émission Team Duga sur RMC Sport, Eric Di Meco s’est montré particulièrement tranchant lorsqu’il a analysé ce PSG-OM, qui s’est conclu sur une large victoire parisienne 4-0. S’il s’en est pris à André Villas-Boas il a surtout cartonné les dirigeants du club du sud de la France.

« S’ils n’ont plus envie de mettre de sous, qu’ils vendent le club ! S’ils n’ont plus d’ambition, si la seule ambition est de végéter et de faire de l’immobilier, qu’ils le fassent ailleurs », a lancé l’ancien défenseur du club phocéen.