Tantôt défenseur central, tantôt milieu défensif, Boubacar Kamara (20 ans) réalise des prestations assurées cette saison sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Une polyvalence qui plaît à André Villas-Boas, son entraîneur, qui n’hésite pas à le comparer à Marquinhos (Paris SG) et David Luiz (Arsenal).

« Marquinhos, David Luiz et lui sont des joueurs capables de jouer dans les deux positions facilement, il s’y sent bien, il a pris goût à cette nouvelle position. Il doit faire deux fois plus d’efforts, c’est parfois difficile. Mais il s’y sent bien. Il redescendra en défense contre Montpellier (29e journée de L1). Il commence à prendre la mesure du poste. (...) Je ne suis pas le premier à le mettre là, mais là, ce qui change, c’est qu’il a envie de jouer là. C’est pour ça qu’il reste là », a-t-il expliqué ce mercredi en conférence de presse.